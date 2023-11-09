Мбаппе назвали придурком и посоветовали держать язык за зубами

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело отреагировал на слова форварда "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиана Мбаппе относительно южноамериканского футбола, сообщают Vesti.kz.

В прошлом году 24-летний Мбаппе заявил, что уровень футбола в Южной Америке ниже, чем в Европе.

"Мбаппе - придурок. Аргентина выиграла чемпионат мира, а Месси стал лучшим игроком в мире. Мбаппе нужно многому научиться. Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионате мира. Для меня Мбаппе великий игрок, который выиграет три или четыре "Золотых мяча", но он должен держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол - это эталон. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать. К счастью, мне не довелось играть против него, не знаю, повезло мне или ему", - приводит слова 40-летнего Мело TNT Sports.

Напомним, что Мело сейчас выступает на родине за "Флуминенсе". В Европе он играл за "Интер", "Галатасарай", "Ювентус", "Фиорентину", "Альмерию", "Расинг" и "Мальорку".