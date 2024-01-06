Мбаппе назвал главный минус в своей карьере

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что хотел бы стать на пару дней обычным человеком, передает Vesti.kz.

"Есть очень простые вещи, вещи, которые были обыденными, когда я был ребенком, когда мой папа просто говорил: "Пойди и сделай это".

Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком для других людей. Такая ситуация неизбежна, и это факт. Я бы провел два дня вне дома если бы мог оставаться инкогнито. Я бы делал все на свете, делал бы не задумываясь. Но я лишился спонтанности, присущей людям: "Я хочу пойти туда и сделать это – и я это сделаю. Теперь все необходимо организовывать. Обременительно ли это? Нет, это часть жизни. Но раньше все было иначе.

Я мог бы делать что угодно. Пойти на тихий ужин в брассери, выйти на улицу, пойти куда-нибудь с друзьями, прийти на вечеринку инкогнито. Следующим утром – приятный поздний завтрак под солнцем на террасе, любование окружением. Простые вещи", – сказал француз в интервью Envoyé Spécial.

Напомним, на Мбаппе в соцсетях подписаны 110 миллионов человек. Инстаграм-аккаунт Килиана является одним из самых популярных среди футболистов.