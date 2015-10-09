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Мировой футбол
27 октября 16:34
 

Мбаппе лидировал месяцами? Глава France Football рассказал, как Кейн перевернул голосование

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Мбаппе лидировал месяцами? Глава France Football рассказал, как Кейн перевернул голосование ©x.com/realmadrid

Главный редактор France Football и руководитель премии "Золотой мяч" Венсан Гарсия рассказал, как развивалась борьба за награду в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

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Главный редактор France Football и руководитель премии "Золотой мяч" Венсан Гарсия рассказал, как развивалась борьба за награду в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

По его словам, нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе долгое время возглавлял голосование, однако в итоге его обошёл форвард "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

"На протяжении всего месяца я следил за результатами голосования в режиме реального времени. Мбаппе долго лидировал, но Кейн сумел отыграться. В итоге победителя разделило очень, очень небольшое количество очков!" - приводит слова Гарсии The Touchline в социальной сети X.

Третье место в голосовании занял форвард "Барселоны" Ламин Ямаль.

"Золотой мяч" ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту календарного года.

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