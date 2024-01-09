Машина! Роналду показал свою физическую форму на отдыхе с Джорджиной

Португальская звезда Криштиану Роналду поделился в своих соцсетях видео с тренировки во время поездки в Дубаи (ОАЭ) для празднования дня трех Королей, передает корреспондент Vesti.kz.

38-летний форвард отправился отмечать праздник со своей женой Джорджиной Родригес и детьми. В курортном городе они встретились с близкими друзьями. После мероприятия Криштиану сразу же отправился в зал, где успел потренироваться и поделиться видео и фото с подписчиками.

Cristiano Ronaldo training ahead of the Riyadh Season Cup between Al-Nassr, Al-Hilal and Inter Miami that’s taking place in February. pic.twitter.com/M4Lrnnbs8R — GC (@GettyCristiano) January 8, 2024

Также Роналду опубликовал яркое фото с Джорджиной Родригес на побережье.

"Вторая половина", - подписал фото Криштиану в соцсетях.

Отметим, что сейчас Роналду играет в Саудовской Аравии за "Аль-Наср". В 2023 году, забив 54 гола, он стал лучшим бомбардиром в мире.

В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач.

Ранее за свою карьеру португалец выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус".