Машина! Роналду показал свою физическую форму на отдыхе с Джорджиной

Португальская звезда Криштиану Роналду поделился в своих соцсетях видео с тренировки во время поездки в Дубаи (ОАЭ) для празднования дня трех Королей, передает корреспондент Vesti.kz.

38-летний форвард отправился отмечать праздник со своей женой Джорджиной Родригес и детьми. В курортном городе они встретились с близкими друзьями. После мероприятия Криштиану сразу же отправился в зал, где успел потренироваться и поделиться видео и фото с подписчиками.

Cristiano Ronaldo training ahead of the Riyadh Season Cup between Al-Nassr, Al-Hilal and Inter Miami that’s taking place in February. pic.twitter.com/M4Lrnnbs8R