Мане раскрыл будущее Роналду после завершения карьеры

Сенегальский футболист Садио Мане и португальская звезда Криштиану Роналду стали участниками одного видеоролика, который завирусился в сети, передают Vesti.kz.

На видео Роналду, как футбольный тренер эмоционально подсказывает со скамейки запасных своим одноклубникам. Мане, заметив это, подталкивает Криштиану поближе к кромке поля, чтобы он лучше видел ситуацию. Автор ролика отметил, что Роналду имеет большое желание работать тренером. Вероятно, после завершения карьеры Криштиану, болельщики смогут увидеть его в роли наставника команд.

Sadio Mane know Ronaldo got the coaching spirit and abilities too 😎 pic.twitter.com/3GjneXXbnc