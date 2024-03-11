Мане раскрыл будущее Роналду после завершения карьеры

Сенегальский футболист Садио Мане и португальская звезда Криштиану Роналду стали участниками одного видеоролика, который завирусился в сети, передают Vesti.kz.

На видео Роналду, как футбольный тренер эмоционально подсказывает со скамейки запасных своим одноклубникам. Мане, заметив это, подталкивает Криштиану поближе к кромке поля, чтобы он лучше видел ситуацию. Автор ролика отметил, что Роналду имеет большое желание работать тренером. Вероятно, после завершения карьеры Криштиану, болельщики смогут увидеть его в роли наставника команд.

Sadio Mane know Ronaldo got the coaching spirit and abilities too 😎 pic.twitter.com/3GjneXXbnc — Nozy Funky Diablo (@DiabloChaze) March 8, 2024

Отметим, что Роналду с 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за местный "Аль-Наср". Спустя полгода к нему присоединился Мане. Контракт Криштиану рассчитан до 2025 года. В свою очередь соглашение с Садио заключено до 2027 года.

В данный момент "Аль-Наср" идет на втором месте в турнирной таблице с отставанием в 12 очков от лидирующего "Аль-Хиляля". До конца чемпионата осталось 11 туров.

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