"Манчестер Юнайтед" захотел себе творца сенсации с клубом АПЛ

Английский гранд "Манчестер Юнайтед" нашел тренера на замену нидерландцу Эрику тен Хагу, передает Vesti.kz со ссылкой на dailymail.co.uk.

По данным источника отмечается, что с покинувшим "Баварию" немцем Томасом Тухелем уже проведены переговоры. Специалист заинтересован в переходе в стан маникунианцев.

Отметим, что Тухель уже имеет опыт работы в английской премьер-лиге. Он провел два года с 2021 по 2022 годы в "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов.

Напомним, тен Хаг возглавил "МЮ" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством выиграла Кубок английской лиги.

В текущем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и остались без еврокубков на следующий сезон.

При этом "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити" в конце мая.