"Манчестер Сити" показал 100-процентное владение мячом в матче за Суперкубок УЕФА

Футболисты английского "Манчестер Сити" добились уникального достижения в матче за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей", сообщают Vesti.kz.

На определенном отрезке первого тайма - с 32-й по 42-ю минуту - статистика владения мячом в матче была 100 процентов на 0 в пользу "горожан". При этом на тот период "Севилья" вела 1:0.

В итоге "Сити" сумели отыграться во втором тайме и вырвать победу в серии пенальти.

Таким образом, "Манчестер Сити" впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В минувшем сезоне английский клуб стал победителем Лиги чемпионов.

"Севилья" брала Суперкубок УЕФА в 2006 году, в прошлом сезоне испанцы выиграли Лигу Европы.