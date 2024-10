"Любители" оформили сенсацию: пострадал клуб из элитного дивизиона

Команда из четвертого дивизиона датского футбола "Брабранд" совершила сенсацию, выбив из Кубка Дании представителя Суперлиги, клуб "Норшелланд", который всего несколько лет назад становился чемпионом страны, передают Vesti.kz.

Матч в основное время завершился вничью (1:1), а кульминацией стала серия пенальти, где удача оказалась на стороне "аутсайдера"

На 119-й минуте матча гол "Норшелланда" был отменен, а судьба встречи решилась в послематчевой серии.

Обе команды уверенно шли до счета 9:9, пока к "точке" не подошел 21-летний защитник "Норшелланда" Лукас Боэл Хэй. Молодой футболист свою попытку не реализовал, а его 28-летний коллега из "Брабранда" принес победу своей команде.

Защитник Тобиас Олесен отыграл все 120 минут встречи, а решающий момент не промазал с "точки" и помог одноклубникам совершить сенсацию.

UPSET ALERT



Brabrand IF from the Danish 4th tier have knocked out FC Nordsjælland in the Danish Cup! 🚨pic.twitter.com/8kYIO9gOjq