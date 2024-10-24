"Любители" оформили сенсацию: пострадал клуб из элитного дивизиона
Команда из четвертого дивизиона датского футбола "Брабранд" совершила сенсацию, выбив из Кубка Дании представителя Суперлиги, клуб "Норшелланд", который всего несколько лет назад становился чемпионом страны, передают Vesti.kz.
Команда из четвертого дивизиона датского футбола "Брабранд" совершила сенсацию, выбив из Кубка Дании представителя Суперлиги, клуб "Норшелланд", который всего несколько лет назад становился чемпионом страны, передают Vesti.kz.
Матч в основное время завершился вничью (1:1), а кульминацией стала серия пенальти, где удача оказалась на стороне "аутсайдера"
На 119-й минуте матча гол "Норшелланда" был отменен, а судьба встречи решилась в послематчевой серии.
Обе команды уверенно шли до счета 9:9, пока к "точке" не подошел 21-летний защитник "Норшелланда" Лукас Боэл Хэй. Молодой футболист свою попытку не реализовал, а его 28-летний коллега из "Брабранда" принес победу своей команде.
Защитник Тобиас Олесен отыграл все 120 минут встречи, а решающий момент не промазал с "точки" и помог одноклубникам совершить сенсацию.
"Брабранд" — клуб из пригорода Орхуса с населением около 20000 человек, который выступает в третьем дивизионе, фактически являющемся четвертым по силе уровнем датского футбола.
UPSET ALERT— Danish Scout (@DanishScout_) October 23, 2024
Brabrand IF from the Danish 4th tier have knocked out FC Nordsjælland in the Danish Cup! 🚨pic.twitter.com/8kYIO9gOjq
Несмотря на отсутствие значительной трансферной стоимости, команда уже второй раз в этом сезоне совершила сенсацию, выбив клуб Суперлиги из турнира. Ранее "Брабранд" одолел конкурентов из "Раннерс" (1:0).
Такой результат стал настоящей сенсацией, если учесть не только статус авторов победы, но и тот факт, что "Норшелланд" борется за титул в элитном дивизионе и отстает от лидеров всего на пять очков.
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