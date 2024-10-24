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Мировой футбол
Вчера 12:49
 

"Любители" оформили сенсацию: пострадал клуб из элитного дивизиона

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"Любители" оформили сенсацию: пострадал клуб из элитного дивизиона ©instagram.com/michaelkpedersen12

Команда из четвертого дивизиона датского футбола "Брабранд" совершила сенсацию, выбив из Кубка Дании представителя Суперлиги, клуб "Норшелланд", который всего несколько лет назад становился чемпионом страны, передают Vesti.kz

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Команда из четвертого дивизиона датского футбола "Брабранд" совершила сенсацию, выбив из Кубка Дании представителя Суперлиги, клуб "Норшелланд", который всего несколько лет назад становился чемпионом страны, передают Vesti.kz

Матч в основное время завершился вничью (1:1), а кульминацией стала серия пенальти, где удача оказалась на стороне "аутсайдера"

На 119-й минуте матча гол "Норшелланда" был отменен, а судьба встречи решилась в послематчевой серии.

Обе команды уверенно шли до счета 9:9, пока к "точке" не подошел 21-летний защитник "Норшелланда" Лукас Боэл Хэй. Молодой футболист свою попытку не реализовал, а его 28-летний коллега из "Брабранда" принес победу своей команде.

Защитник Тобиас Олесен отыграл все 120 минут встречи, а решающий момент не промазал с "точки" и помог одноклубникам совершить сенсацию.

"Брабранд" — клуб из пригорода Орхуса с населением около 20000 человек, который выступает в третьем дивизионе, фактически являющемся четвертым по силе уровнем датского футбола.

Несмотря на отсутствие значительной трансферной стоимости, команда уже второй раз в этом сезоне совершила сенсацию, выбив клуб Суперлиги из турнира. Ранее "Брабранд" одолел конкурентов из "Раннерс" (1:0).


Такой результат стал настоящей сенсацией, если учесть не только статус авторов победы, но и тот факт, что "Норшелланд" борется за титул в элитном дивизионе и отстает от лидеров всего на пять очков.

Дания Футбол

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