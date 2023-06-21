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Луис Суарес решил завершить карьеру - СМИ

Луис Суарес решил завершить карьеру - СМИ
©instagram.com/luissuarez9

Уругвайский футболист "Гремио" Луис Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, передают Vesti.kz.

По данным GZH Esportes, он сообщил руководству "Гремио", что подумывает об уходе из футбола. У бывшего нападающего "Барселоны" контракт с бразильским клубом действует до конца 2024 года, но он не планирует играть до этого времени.

Отмечается, что сторонам нужно встретиться, чтобы принять совместное решение. Уругваец сказал, что с него хватит после того, как последние несколько месяцев играл с сильной болью в колене. 

Похоже, физическое состояние не позволит 36-летнему форварду продлить карьеру.

Суарес перешел в "Гремио" минувшей зимой. Также в его карьере были уругвайский "Насьональ", испанские "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген".

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Метки:
Уругвай

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