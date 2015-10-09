Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 08:51
 

Луис Суарес оформил хет-трик и принёс победу обидчику "Кайрата" в Лиге чемпионов

Луис Суарес. Фото: ФК "Спортинг"©

Завершился матч 16-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором лиссабонский "Спортинг" принимал "Риу Аве", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Жозе Альваладе" в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил колумбийский нападающий Луис Суарес (34-я, 60-я и 61-я минуты), ещё один гол забил Максимильяно Араухо (53-я).

Благодаря этой победе "Спортинг" набрал 41 очко и закрепился на втором месте, отставая на два балла от "Порту", у которого есть игра в запасе. "Риу Аве" (17) идёт на 11-й строчке.

Напомним, что "Спортинг" является соперником алматинского "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Команды встречались в сентябре в Лиссабоне - игра завершилась победой хозяев (4:1).

 

