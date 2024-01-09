Лучший бомбардир КПЛ нашел новый клуб

Бывший нападающий алматинского "Кайрата" Адеринсола Эсеола нашел себе новый клуб: стал игроком ЮКСА, сообщают Vesti.kz.

По информации Xsport.ua, переход 32-летнего футболиста в команду Второй лиги Украины состоялся на правах свободного агента. Контракт рассчитан на полтора года.

Последним клубом Эсеолы был "Львов", после чего тот тренировался с аматорским "Штурмом". Форвард ранее выступал за "Александрию", "Десну", "Звезду", "Арсенал" Киев, "Ворсклу", "Акжайык" и "Хебир".

В 2019 году Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в составе "Кайрата".