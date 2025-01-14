Лучший бомбардир ЧМ по футболу нашел новый клуб

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в Мексике. 33-летний колумбийский полузащитник подписал контракт с клубом "Леон", сообщают Vesti.kz.

Соглашение с игроком рассчитано до конца 2025 года. Отмечается, что футболист перешел в "Леон" в статусе свободного агента.

Ранее Родригес договорился с "Райо Вальекано" о досрочном расторжении контракта, за который выступал с августа прошлого года после ухода из "Сан-Паулу". За испанский клуб он провел семь матчей и отметился одной голевой передачей.

Напомним, с 2014 по 2020 год Родригес играл за "Реал". В составе мадридского клуба он завоевал девять трофеев, включая Суперкубок УЕФА (2) и Лигу чемпионов (2).

На чемпионате мира-2014 в Бразилии Хамес стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов. Кроме того, он стал автором самого красивого гола того мундиаля, поразив в 1/8 финала ворота сборной Уругвая.