Лионель Месси сделал заявление об уходе из футбола после 8-го "Золотого мяча"

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, сколько планирует продолжать играть в футбол. Накануне 36-летний форвард получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

"Очень долго (хочу играть в футбол). Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Все меняется изо дня в день. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что мне нравится делать", - приводит слова Месси BBC.

Этот приз стал для аргентинца восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси назвали лучшим футболистом в истории

Месси защищает цвета "Интер Майами" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе "Интер Майами" аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Месси является воспитанником "Барселоны". За 21 год в составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

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