Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси остается главным фаворитом на получение приза "Золотой мяч" по версии издания Goal, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном рейтинге фаворитов на приз аргентинец сохраняет свою первую позицию. На втором месте расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а на третьем месте еще один представитель ПСЖ Килиан Мбаппе.
Топ-20 фаворитов выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ, остался на том же месте);
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", остался на том же месте);
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, остался на том же месте);
4. Винисиус Жуниор ("Реал", ранее – 5-й);
5. Карим Бензема ("Реал", ранее – 13-й);
6. Виктор Осимхен ("Наполи", ранее – 4-й);
7. Хвича Кварацхелия ("Наполи", ранее – 6-й);
8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", ранее – 17-й);
9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", ранее – 7-й);
10. Роберт Левандовски ("Барселона", ранее – 10-й);
11. Каземиро ("Манчестер Юнайтед", ранее – 9-й);
12. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", впервые в рейтинге);
13. Букайо Сака ("Арсенал", ранее – 10-й);
14. Николо Барелла ("Интер", впервые в рейтинге);
15. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", ранее – 19-й);
16. Джамал Мусиала ("Бавария", ранее – 11-й);
17. Джуд Беллингем ("Боруссия", ранее – 12-й);
18. Майк Меньян ("Милан", впервые в рейтинге);
19. Мартин Эдегор ("Арсенал", ранее – 16-й);
20. Джек Грилиш ("Манчестер Сити", впервые в рейтинге).
Действующим обладателем трофея является форвард "Реала" Карим Бензема. Награждение победителя "Золотого мяча" - 2023 пройдет в конце текущего года в Париже.
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