Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси остается главным фаворитом на получение приза "Золотой мяч" по версии издания Goal, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленном рейтинге фаворитов на приз аргентинец сохраняет свою первую позицию. На втором месте расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а на третьем месте еще один представитель ПСЖ Килиан Мбаппе.

Топ-20 фаворитов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ, остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор ("Реал", ранее – 5-й);

5. Карим Бензема ("Реал", ранее – 13-й);

6. Виктор Осимхен ("Наполи", ранее – 4-й);

7. Хвича Кварацхелия ("Наполи", ранее – 6-й);

8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", ранее – 17-й);

9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", ранее – 7-й);

10. Роберт Левандовски ("Барселона", ранее – 10-й);

11. Каземиро ("Манчестер Юнайтед", ранее – 9-й);

12. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", впервые в рейтинге);

13. Букайо Сака ("Арсенал", ранее – 10-й);

14. Николо Барелла ("Интер", впервые в рейтинге);

15. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", ранее – 19-й);

16. Джамал Мусиала ("Бавария", ранее – 11-й);

17. Джуд Беллингем ("Боруссия", ранее – 12-й);

18. Майк Меньян ("Милан", впервые в рейтинге);

19. Мартин Эдегор ("Арсенал", ранее – 16-й);

20. Джек Грилиш ("Манчестер Сити", впервые в рейтинге).

Действующим обладателем трофея является форвард "Реала" Карим Бензема. Награждение победителя "Золотого мяча" - 2023 пройдет в конце текущего года в Париже.