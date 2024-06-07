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Лионель Месси лидирует в МЛС. Подробности

Лионель Месси лидирует в МЛС. Подробности
©x.com/InterMiamiCF

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси лидирует в голосовании среди вингеров/нападающих на Матч всех звезд МЛС, сообщают Vesti.kz.

За Месси отдано больше всего голосов среди игроков этой позиции.

Помимо этого, одноклубники аргентинца экс-игроки "Барселоны" Серхио Бускетс и Хорди Альба стали самыми популярными игроками на позиции защитника и левого защитника соответственно.

Еще один бывший футболист "Барселоны" а ныне одноклубник Месси уругваец Луис Суарес занимает третье место в списке нападающих/вингеров.

Голосование стартовало 29 мая. Болельщикам, игрокам клубов и СМИ предложено выбрать участников Матча звезд МЛС, который пройдет 24 июля на стадионе Lower.com Field в Колумбусе, штат Огайо.

Голосование происходит за каждую позицию отдельно и из 26 футболистов выберут 12, которые сыграют в Матче звезд МЛС.

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Метки:
Месси Лионель Футбол США

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