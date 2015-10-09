Мировой футбол
Вчера 20:16
 

Лидер европейского чемпионата объявил решение по вратарю сборной Казахстана

©instagram.com/sabahfc

Футбольный клуб "Сабах" объявил состав на матч 26-тура чемпионата Азербайджана против команды "Араз-Нахчыван", сообщают Vesti.kz.

Гостевая для "Сабаха" встреча начнется в 20:30 по казахстанскому времени. Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов начнет встречу в стартовом составе "Сабаха". Он выведет свою команду на поле с капитанской повязкой.

Перед предстоящим матчем "Сабах" уверенно удерживает лидерство в чемпионате: команда набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя — "Карабах" — на семь баллов.

"Араз-Нахчыван" с 39 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице.


Чемпионат Азербайджана 2025/26   •   Азербайджан, Нахичевань   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 20:30   •   закончен
Араз Нх
Араз Нх
(Нахичевань)
2:4
Сабах
Сабах
(Баку)
