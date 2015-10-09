Легендарный футболист сравнил Роналду с Месси и поставил точку в споре

Легенда "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио призвал современных футболистов брать пример со своего бывшего партнера по туринскому клубу — Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По мнению Маркизио, именитый португалец, несмотря на свой талант, продолжал на протяжении карьеры усердно работать над собой, в отличие от аргентинца Лионеля Месси, которому все давалось проще.

"Следуйте примеру Криштиану Роналду. Если в игроке есть то, что поможет ему стать великим чемпионом, следуйте примеру, подобному Роналду, а не Месси. Почему? Криштиану уже был звездой, но ему нужно было ещё больше развиваться и совершенствоваться. Он очень много работал, чтобы достичь того, чего достиг, а Месси был талантом, благословлённым богом, которому почти не нужно было тренироваться", — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе известен по выступлениями за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". С 2023 года португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Лионель Месси рекордсмен "Золотого мяча" - 8 наград. В его карьеры были "Барселона" и "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 года аргентинец играет за американский "Интер Майами".

