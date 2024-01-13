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Легенда "Реала" сравнил Роналду и Мбаппе

Легенда "Реала" сравнил Роналду и Мбаппе
©twitter.com/PSG_English

Бывший футболист мадридского "Реала" Гути высказался по поводу возможного трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в испанский клуб, сравнив его с переходом португальской звезды Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

"Криштиану Роналду прибыл в "Реал" с "Золотым мячом" и титулом Лиги чемпионов. Их даже нельзя сравнивать", - приводит слова Гути Marca.

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что еще летом прошлого года Мбаппе должен был присоединиться к "Реалу", но тогда ПСЖ смог сохранить его в своем составе. В этот раз француза сватают не только в мадридский клуб, но и в "Ливерпуль".

Отметим, что Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро. Перед этим он с английским клубом выиграл Лигу чемпионов и получил "Золотой мяч".

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Метки:
Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Реал Мадрид

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