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Легенда "Реала" остался без клуба: известны причины

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Легенда "Реала" остался без клуба: известны причины ©instagram.com/marcelotwelve/

36-летний бразильский защитник Марсело официально покинул "Флуминенсе" и остался без клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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36-летний бразильский защитник Марсело официально покинул "Флуминенсе" и остался без клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее появлялись слухи о конфликте между Марсело и главным тренером Мано Менезесом, но клуб заверил, что расставание прошло дружески.

Марсело, известный по своей многолетней карьере в мадридском "Реале", где он выступал с 2007 по 2022 год, начинал путь в "Флуминенсе".

После "Реала" он провел сезон в "Олимпиакосе", а затем вернулся в бразильский клуб.

Бразилия Реал Мадрид Футбол

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