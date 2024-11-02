Легенда "Реала" остался без клуба: известны причины
©instagram.com/marcelotwelve/
36-летний бразильский защитник Марсело официально покинул "Флуминенсе" и остался без клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
36-летний бразильский защитник Марсело официально покинул "Флуминенсе" и остался без клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее появлялись слухи о конфликте между Марсело и главным тренером Мано Менезесом, но клуб заверил, что расставание прошло дружески.
Марсело, известный по своей многолетней карьере в мадридском "Реале", где он выступал с 2007 по 2022 год, начинал путь в "Флуминенсе".
После "Реала" он провел сезон в "Олимпиакосе", а затем вернулся в бразильский клуб.
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