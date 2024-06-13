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Курбан Бердыев возглавил "Туран"

Курбан Бердыев возглавил "Туран"
©ФК "Кайрат"

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Курбан Бердыев в ближайшее время возглавит "Туран" из Товуза. Эту информацию подтвердил спортивный директор азербайджанского клуба Самед Насибов, сообщают Vesti.kz.

"Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. Уже в ближайшее время он станет главным тренером "Турана", - приводит слова Насибова Sport24.

Последним место работы 71‑летнего Бердыева было махачкалинское "Динамо", которое он возглавлял с июля 2023‑го по январь 2024 года. Также он тренировал "Сочи", "Ростов" и "Рубин".

В минувшем сезоне "Туран-Товуз" занял шестое место в чемпионате Азербайджана.

Напомним, Бердыев возглавлял "Кайрат" с 2021 по 2022 годы. Под его руководством алматинский клуб завоевал Кубок Казахстана, а также финишировала на третьем месте в КПЛ-2021.

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Азербайджан Назначения Футбол

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