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Кто лучший: Роналду или Месси? Ответ Магомеда Адиева

Кто лучший: Роналду или Месси? Ответ Магомеда Адиева
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обозначил свое отношение относительно двух лучших игроков на сегодняшний день - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", Роналду - пятикратный.

"Они оба большие футболисты и работать с ними большая честь для любого тренера. Имея их в распоряжении, я бы для обоих нашел место в стартовом составе", - так Адиев ответил на вопрос одного их своих подписчиков в Instagram.

Напомним, Месси выступает за "Пари Сен-Жермен", а Роналду защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

 

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Роналду Криштиану Месси Лионель ПСЖ

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