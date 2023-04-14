Кто лучший: Роналду или Месси? Ответ Магомеда Адиева

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обозначил свое отношение относительно двух лучших игроков на сегодняшний день - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передают Vesti.kz.
Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", Роналду - пятикратный.
"Они оба большие футболисты и работать с ними большая честь для любого тренера. Имея их в распоряжении, я бы для обоих нашел место в стартовом составе", - так Адиев ответил на вопрос одного их своих подписчиков в Instagram.
Напомним, Месси выступает за "Пари Сен-Жермен", а Роналду защищает цвета саудовского "Аль-Насра".
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