© Кто лучше, Месси или Роналду? Футболист "Аякса" дал ответ

Полузащитник "Аякса" и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. 25-летний футболист объяснил свою позицию.

- Кто лучше, Месси или Роналду?

- Я знал, что об этом спросят. Я должен выбрать Месси. Он естественный, а его обводка - это что-то запредельное. Вне зависимости от (победы) на чемпионате мира, он лучший игрок в мире.

- Ты радовался, когда Аргентина победила в финале, или тебе было все равно?

- Честно говоря, мне было все равно. Мы вылетели, так что мне было наплевать, - сказал Бергвейн в интервью YouTube-каналу "Аякса".

Напомним, Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", тогда как у Роналду на две награды меньше.

В текущем сезоне аргентинец провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 15 передач. В активе португальца 12 голов и два ассиста в 13 играх за "Аль-Наср".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"