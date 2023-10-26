"Криштиану не такой, как все". Роналду раскрыл секрет своей результативности

Нападающий саудовского "Аль‑Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о свой результативности в 38 лет, м почему не теряет мотивацию, сообщают Vesti.kz.

38-летний форвард сделал дубль и голевую передачу в матче против "Аль-Духайля" (4:3) в азиатской Лиге чемпионов. После игры Роналду заявил, что его "не особо волнуют рекорды".

"Наш тренер и тренерский штаб очень помогли нам, чтобы команда вышла в топ. Я получаю удовольствие. Я думаю, это ключевое слово в том, чем я занимаюсь. Конечно, было бы ложью сказать, что я не рад забивать голы и хорошо играть. Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это хорошо. Я выступаю на самом высоком уровне только благодаря помощи своих партнеров и тренеров. Это для меня самое главное. Я еще раз говорю, речь идет о том, чтобы наслаждаться моментом и продолжать помогать "Аль-Насру" и сборной", – цитирует Роналду A Bola.

В нынешнем сезоне Роналду провел 13 матчей за "Аль‑Наср" во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

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Ранее в двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127.

Кроме того, форвард достиг показателя в 43 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. По этому показателю Роналду обогнал форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда (41 голов).

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