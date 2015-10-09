Криштиану Роналду забил ударом через себя и оформил разгром (+Видео)

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился красивым голом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Халиджа", передают Vesti.kz.
40-летний форвард забил в ворота соперника ударом через себя в падении на 6-й добавленной ко второму тайму минуте. Тем самым Роналду установил окончательный счёт - 4:1 в пользу "Аль-Насра".
Также в составе победителей отличились Жоау Феликс (39-я минута), Уэсли (42-я), Садио Мане (77-я). Единственный гол у гостей забил Мурад Аль-Хавсави (47-я).
Для Роналду этот гол стал 954-м в карьере. Теперь на его счету 812 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Всего у форварда 16 голов в 16 матчах сезона за "Аль-Наср" и Португалию.
