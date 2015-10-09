Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 09:51
 

Криштиану Роналду забил ударом через себя и оформил разгром (+Видео)

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду забил ударом через себя и оформил разгром (+Видео) Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился красивым голом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Халиджа", передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился красивым голом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Халиджа", передают Vesti.kz.

40-летний форвард забил в ворота соперника ударом через себя в падении на 6-й добавленной ко второму тайму минуте. Тем самым Роналду установил окончательный счёт - 4:1 в пользу "Аль-Насра".

Также в составе победителей отличились Жоау Феликс (39-я минута), Уэсли (42-я), Садио Мане (77-я). Единственный гол у гостей забил Мурад Аль-Хавсави (47-я).

Для Роналду этот гол стал 954-м в карьере. Теперь на его счету 812 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Всего у форварда 16 голов в 16 матчах сезона за "Аль-Наср" и Португалию.


Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!