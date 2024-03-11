Криштиану Роналду сделал заявление после скандала с Месси

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил свой скандальный жест, передают Vesti.kz.

Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал Роналду на один матч за то, что во время игры с "Аль-Шабабом" (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать "Месси! Месси!".

"Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран. Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше. Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну. Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно", - цитирует Роналду Al Nassr Zone.

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 39-летний Роналду провел 21 матч, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК.