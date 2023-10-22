Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

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Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, сколько еще планирует играть, сообщают Vesti.kz.
"Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю им взаимностью. Я продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли я продолжать играть или нет. Тяжелая работа - это то, что привело меня на вершину", - приводит его слова O Jogo.
38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с этого года. В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал", "Спортинг" (Лиссабон).
В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
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