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Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру
©instagram.com/cristiano

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, сколько еще планирует играть, сообщают Vesti.kz.

"Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю им взаимностью. Я продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли я продолжать играть или нет. Тяжелая работа - это то, что привело меня на вершину", - приводит его слова O Jogo.

38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с этого года. В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал", "Спортинг" (Лиссабон).

В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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