Криштиану Роналду раскрыл секрет своего знаменитого празднования гола

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как появилось его знаменитое празднование гола Siu!, которое стало визитной карточкой футболиста и завоевало мир, передают Vesti.kz.

"Поверьте, я не продумывал ничего заранее. Все вышло спонтанно. Это был предсезонный турнир "Реала" в США. Мы играли против "Челси". Я просто забил и сделал это, крикнул: "Да, Siiuu!" Я не знаю, почему я это сделал. Это вышло само собой", -признался Роналду.

EL PRIMER SIU DE CRISTIANO RONALDO EN 2025.



SIIIUUUUUU 🐐 pic.twitter.com/SoFpvGda9i — MT2 (@madrid_total2) January 9, 2025

В том матче с "Челси", прошедшем в 2013 году, Роналду оформил дубль. Первый гол он забил шикарным ударом со штрафного, а второй - ударом головой. Последний гол и стал историческим - именно его Криштиану отпраздновал с помощью прыжка, который через какое-то время станет знаменитым.

"Я подумал: раз уж это запомнилось людям и стало напоминать обо мне, то это хорошо - я буду продолжать", - добавил Роналду.

Эту фишку Криштиану использовал во время вручения "Золотого мяча"в 2014 году. После окончания своей победной речи он прокричал прямо со сцены Siu!. А через некоторое время футболист рассказал, что в "Реале" он и его партнеры теперь так в шутку празднуют забитые голы на тренировках.