Криштиану Роналду раскрыл секрет своего знаменитого празднования гола

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как появилось его знаменитое празднование гола Siu!, которое стало визитной карточкой футболиста и завоевало мир, передают Vesti.kz.

В том матче с "Челси", прошедшем в 2013 году, Роналду оформил дубль. Первый гол он забил шикарным ударом со штрафного, а второй - ударом головой. Последний гол и стал историческим - именно его Криштиану отпраздновал с помощью прыжка, который через какое-то время станет знаменитым.

Эту фишку Криштиану использовал во время вручения "Золотого мяча"в 2014 году. После окончания своей победной речи он прокричал прямо со сцены Siu!. А через некоторое время футболист рассказал, что в "Реале" он и его партнеры теперь так в шутку празднуют забитые голы на тренировках.

