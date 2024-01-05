Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получит награду имени Диего Марадоны, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.

Он будет удостоен награды как лучший бомбардир 2023 календарного года. На счету 38-летнгео португальца 54 гола.

Церемония вручения памятного приза Роналду состоится 19 января на Globe Soccer Awards в Дубае. В ходе этого мероприятия ему также может быть вручено несколько других наград, включая приз лучшего игрока Ближнего Востока.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" год назад после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".