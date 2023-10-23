Криштиану Роналду получил шикарный подарок после нового рекорда

Футболисты саудовского "Аль-Наср" тепло встретили возвращение своего лидера - португальского нападающего Криштиану Роналду после очередного рекорда, сообщают Vesti.kz.

Роналду подарили шикарный торт, на котором были запечатлены последние результаты форварда - 40 забитых голов в нынешнем году и 127 мячей за сборную Португалии.

Напомним, в двух матчах отборочного раунда Евро-2024 Криштиану забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127.

Кроме того, Роналду достиг показателя в 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. По этому показателю португалец обогнал форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда (39 голов).

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38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и пять результативных передач.

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