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Криштиану Роналду получил очередное признание в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду получил очередное признание в Саудовской Аравии
©twitter.com/AlNassrFC

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В марте 39-летний игрок принял участие в трех матчах чемпионата Садовской Аравии против "Аль-Раеда" (1:3), "Аль-Ахли" (1:0) и "Аль-Таи" (5:1).

На счету португальца в этих матчах четыре гола. Три из них он забил в ворота "Аль-Таи".

В турнирной таблице "Аль-Наср" занимает второе место, набрав 59 очков. У лидера "Аль-Хиляля" 71 балл.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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