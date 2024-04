Криштиану Роналду получил очередное признание в Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В марте 39-летний игрок принял участие в трех матчах чемпионата Садовской Аравии против "Аль-Раеда" (1:3), "Аль-Ахли" (1:0) и "Аль-Таи" (5:1).

На счету португальца в этих матчах четыре гола. Три из них он забил в ворота "Аль-Таи".

В турнирной таблице "Аль-Наср" занимает второе место, набрав 59 очков. У лидера "Аль-Хиляля" 71 балл.

🥁 The RSL Player of the Month is...@Cristiano 🇵🇹💪#yallaRSL pic.twitter.com/amcPW0tOAn