Криштиану Роналду обновил мировой рекорд
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в домашнем матче против "Дамака" в рамках 12-го тура саудовской Про-лиги, передают Vesti.kz.
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в домашнем матче против "Дамака" в рамках 12-го тура саудовской Про-лиги, передают Vesti.kz.
Португалец открыл счет на 17-й минуте, реализовал пенальти. Этим самым он обновил собственный мировой рекорд, доведя количество голов за карьеру до 914. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.
قووول النصر الاول عن طريق كريستيانو رونالدو— محمد الشعيلان (@Abo3ziz009) November 29, 2024
.#النصر_ضمك | #AlNassrDAMAC#دوري_روشن_السعودي | #AlNassr #RoshnSaudiLeague | #DAMAC pic.twitter.com/WnQumKX22s
39-летний Роналду защищает цвета "Аль-Насра" с прошлого года, контракт с саудовским клубом действует до 30 июня 2025-го. В Европе он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Является 5-кратным обладателем "Золотого мяча".
⏸️ || Half time,@AlNassrFC 1:0 #Damac pic.twitter.com/lD0sgsZubF— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 29, 2024
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