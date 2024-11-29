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Криштиану Роналду обновил мировой рекорд

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Криштиану Роналду обновил мировой рекорд ©x.com/AlNassrFC_EN

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в домашнем матче против "Дамака" в рамках 12-го тура саудовской Про-лиги, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в домашнем матче против "Дамака" в рамках 12-го тура саудовской Про-лиги, передают Vesti.kz.

Португалец открыл счет на 17-й минуте, реализовал пенальти. Этим самым он обновил собственный мировой рекорд, доведя количество голов за карьеру до 914. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

39-летний Роналду защищает цвета "Аль-Насра" с прошлого года, контракт с саудовским клубом действует до 30 июня 2025-го. В Европе он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Является 5-кратным обладателем "Золотого мяча".

Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия

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