Криштиану Роналду назвали величайшим футболистом в истории

Полузащитник "Аль-Иттифака" Берат Оздемир высказался об игре против звездного португальца Криштиану Роналду, выступающего за "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

"Криштиану Роналду доминирует не только при игре с мячом, но и на протяжении всего матча. Когда мы играли против "Аль-Насра", я подошел к нему и сказал, что он лучший. Он поблагодарил меня. Криштиану действительно величайший в истории", – цитирует Оздемира Goal.com.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе. Контракт португальца с клубом действует до 2025 года.

В прошлом сезоне Криштиану сыграл за саудовскую команду 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал два ассиста.

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