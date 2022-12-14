Криштиану Роналду нашел новый клуб? Подробности

В сети появилось фото Криштиану Роналду на тренировочной базе мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"После вылета Португалии с ЧМ-2022 и в поисках команды он тренируется в своем бывшем доме: на базе мадридского "Реала", - написано в Twitter Relevo.

Cristiano Ronaldo se pone a punto... ¡𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬!



🔋 Tras la eliminación de Portugal y mientras busca equipo, el luso ha entrenado en su antigua casa: en las instalaciones del Real Madrid.@hugocerezo 🤝 @AlfredoMatillaGhttps://t.co/I7wVxxydZB — Relevo (@relevo) December 14, 2022

Напомним, не так давно "Манчестер Юнайтед" расторг соглашение с Роналду после скандального интервью. На ЧМ-2022 в Катаре 37-летний игрок в составе сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где состоялась громкая сенсация - поражение от Марокко.

В "Реале" он выступал с 2009 по 2018 год.

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