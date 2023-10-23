"Копер" Рамазана Оразова ушел от поражения со счета 0:2

"Копер" не досчитался очков в выездном матче с "Мурой" в рамках 13-го тура чемпионата Словении по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в городе Мурска-Собота, завершилась со счетом 2:2. При этом гости уступали в два мяча, но несмотря на это, сумели избежать поражения.

В составе "Мура" голы забивали Жан Тронтель (11-я минута) и Амадей Мароша (46-я). У "Копера" отличились Макс Баришич (67-я) и Май Миттендорфер (86-я).

При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Роко Юришича на 85-й минуте.

После этой ничьей "Копер" с 25 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице, а "Мура" с 14 очками располагается на шестой позиции.

Казахстанский игрок "Копера" Рамазан Оразов вышел в стартовом составе, на 17-й минуте заработал предупреждение, а в перерыве был заменен. Для 25-летнего полузащитника это седьмая игра за словенский клуб, в который он перешел летом, подписав контракт до 31 мая 2025 года.

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