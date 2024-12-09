Конец эры Месси и Роналду. Названа символическая сборная мира

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою символическую сборную по итогам 2024 года, передает Vesti.kz.

Неделю назад были объявлены номинанты, а теперь организация показала итоговую версию символической команды. Лучшим вратарем был признан Эдерсон ("Манчестер Сити").

В защиту организация отрядила Дани Карвахаля ("Реал"), Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигера ("Реал").

Линию полузащиты составили Джуд Беллингем ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити").

В линии нападения оказались Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Напомним, что в конце октября Родри выиграл "Золотой мяч".

В список не попали португалец Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" и аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами" (США).