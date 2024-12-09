Конец эры Месси и Роналду. Названа символическая сборная мира
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою символическую сборную по итогам 2024 года, передает Vesti.kz.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою символическую сборную по итогам 2024 года, передает Vesti.kz.
Неделю назад были объявлены номинанты, а теперь организация показала итоговую версию символической команды. Лучшим вратарем был признан Эдерсон ("Манчестер Сити").
В защиту организация отрядила Дани Карвахаля ("Реал"), Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигера ("Реал").
Линию полузащиты составили Джуд Беллингем ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити").
В линии нападения оказались Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал").
Напомним, что в конце октября Родри выиграл "Золотой мяч".
В список не попали португалец Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" и аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами" (США).
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