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"Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России

"Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России
©arisfc.com

Главный тренер кипрского "Ариса" белорус Алексей Шпилевский вспомнил о предложении от моковского "Динамо" в бытность наставником "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, 35-летний Шпилевский возглавлял "Кайрат" в период 2018-2021 годов, а в 2020-м помог алматинцам завоевать долгожданное золото КПЛ.

"Из России были предложения еще несколько месяцев назад, но я все предложения отклонил. Конечно, приятно, когда управленцы к тебе обращаются, но на данном этапе это было бы неправильно. Я всегда держу свое слово. То доверие, которое в меня вкладывают, пытаюсь оправдать.

Общение с "Динамо" тоже было. Когда я еще в "Кайрате" был, мы с ними уже общались, у них был интерес. И сейчас тоже Бувач высказал мнение, что он считает меня идеальным тренером на данный момент в "Динамо". Приятно, когда такой большой клуб обращается, это большая честь.

Но сейчас мы стали чемпионами с "Арисом", с большой вероятностью мы будем начинать Лигу чемпионов со второго раунда. Я уверен, что с этой командой мы еще не добились своего пика, поэтому я верю, что мы можем даже в Лиге чемпионов чуть-чуть пошуметь.

Вижу ли себя в будущем в российской чемпионате? Время покажет. Я такой человек – не люблю загадывать в будущее, но все возможно", - приводит слова Шпилевского Metaratings.

Вместе с "Арисом" Шпилевский стал чемпионом Кипра в текущем сезоне.

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Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК

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