Клуб из Саудовской Аравии предложил чемпиону мира 240 миллионов евро

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассматривает возможность продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло конкретный клуб, заинтересованный в приобретении форварда, не был уточнен, однако агент Лаутаро уже получил предложение c четырехлетним контрактом.

Согласно этому предложению, зарплата чемпиона мира 2022 года составит 60 миллионов евро за сезон. На данный момент сам футболист еще не принял окончательное решение о переходе, поэтому клуб из Саудовской Аравии пока не общался с "Интером" относительно возможной трансферной сделки.