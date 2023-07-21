Клуб из Саудовской Аравии предложил чемпиону мира 240 миллионов евро

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Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассматривает возможность продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло конкретный клуб, заинтересованный в приобретении форварда, не был уточнен, однако агент Лаутаро уже получил предложение c четырехлетним контрактом.
Согласно этому предложению, зарплата чемпиона мира 2022 года составит 60 миллионов евро за сезон. На данный момент сам футболист еще не принял окончательное решение о переходе, поэтому клуб из Саудовской Аравии пока не общался с "Интером" относительно возможной трансферной сделки.
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