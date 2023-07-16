Клуб из Саудовской Аравии близок к подписанию звезды "Манчестер Сити"

По информации саудовского издания "Аль-Рияд", полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез близок к переходу в "Аль-Ахли", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители "Аль-Ахли" и Махреза, по данным издания, достигли полного соглашения. В ближайшее время вингер должен пройти медицинское обследование и присоединиться к саудовскому клубу.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что на данный момент сделка с Махрезом еще не завершена, но ожидается, что "Аль-Ахли" и "Манчестер Сити" согласуют трансфер в течение ближайших 48 часов. Сам Махрез заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

Ранее было известно, что "Аль-Ахли" готов заплатить за Махреза 30 млн фунтов. Его годовая зарплата составит около 25 млн фунтов.

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