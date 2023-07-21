Клуб Роналду был разгромлен в товарищеском матче в Португалии

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в составе которого выступает Криштиану Роналду уступил в товарищеском матче португальской "Бенфике", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алмансиле (Португалия) завершилась со счетом 4:1 в пользу лиссабонского клуба. В составе "Бенфики" дважды отличился Гонсалу Рамуш, а также по одному голу забили Анхель Ди Мария и Андреас Шельдеруп.

У "Аль-Насра" гол на счету Халида Аль-Ганнама. Роналду провел на поле 84 минуты, но результативными действиями не отметился.

25 июля "Аль-Наср" сыграет с ПСЖ.

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