Клуб Роналду проиграл в первом матче после увольнения тренера

"Аль-Наср", цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду, уступил на выезде "Аль-Хилялю" в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:0. Два гола с пенальти забил Одион Игало (42-я минута и 62-я).

Роналду отыграл всю игру, получив желтую карточку на 57-й минуте.

После этого поражения "Аль-Наср" с 53 очками идет на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Аль-Хиляль" (49) находится на четвертой строчке.

Напомним, что это был первый матч "Аль-Насра" после увольнения Руди Гарсии, временным главным тренером был назначен наставник молодежной команды Динко Еличич.

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