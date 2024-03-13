Клуб Неймара установил новый мировой рекорд

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" установил новый мировой рекорд, передают Vesti.kz.

Это произошло после победы над "Аль-Иттихадом" (2:0) в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Эта победа стала 28-й подряд для саудовского клуба, что является мировым рекордом по продолжительности победной серии в футболе.

Таким образом, команда Жорже Жезуша превзошла достижение валлийской команды "Нью-Сейнтс", которая в сезоне-2016/17 одержала 27 побед подряд.

Данная победная серия "Аль-Хиляля" началась в конце сентября минувшего года, когда в матче восьмого тура саудовской Про-Лиги "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Шабаб" со счетом 2:0. Серия "Аль-Хиляля" состоит из 16 матчей чемпионата Саудовской Аравии, трех игр Кубка страны и восьми встреч азиатской Лиги чемпионов.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ.

Напомним, в составе "Аль-Хиляля" играют такие известные игроки, как нападающий Александар Митрович, полузащитник Сергей Милинкович-Савич, вингер Малком, защитник Ренан Лоди, вратарь Яссин Боно и нападающий Неймар.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда Жезуша набрала 65 очков и располагается на первой строчке.