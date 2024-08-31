Клуб Неймара нацелился на нападающего за 13 миллиардов

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" сделал предложение "Бенфике" о покупке нападающего Маркоса Леонардо, сообщают Vesti.kz.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Согласно источнику, "Бенфика" получила от клуба Неймара предложение в размере 40 миллионов (свыше 21 миллиарда тенге) за 21-летнего форварда. Переговоры продолжаются, однако португальский клуб взял паузу, чтобы обдумать сделку.

В этом сезоне Леонардо провел три матча в высшем дивизионе Португалии и забил один гол. Контракт игрока действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 25 миллионов евро (свыше 13 миллиардов тенге).