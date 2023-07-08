Клуб Месси сделал предложение игроку "Реала" - СМИ

Американский "Интер Майами", за который теперь играет Лионель Месси, сделал предложение защитнику мадридского "Реала" Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, клуб находится в поисках нового защитника и заручился поддержкой Месси и Серхио Бускетса в вопросе трансфера Карвахаля.

Кроме того, с американским клубом связывают имена Серхио Рамоса, Жорди Альбы и Эдена Азара. Последнего рассматривают в качестве партнера Лионеля Месси в атаке в следующем сезоне.

В настоящее время "Интер Майами" занимает последнее место в Восточной конференции MLS, набрав всего 17 очков в 20 сыгранных матчах.

"Интер Майами" назначил нового главного тренера для Месси

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

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