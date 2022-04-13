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Клуб казахстанского тренера победил в матче европейского чемпионата с восемью голами

Клуб казахстанского тренера победил в матче европейского чемпионата с восемью голами
©ФК "Жальгирис"
Новости спорта Футбол Мировой футбол

"Жальгирис", который возглавляет казахстанец Владимир Чебурин победил в матче седьмого тура чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Вильнюса обыграл на выезде "Джюгас Тельшяй" со счетом 5:3. Отметим, что казахстанский защитник "Жальгириса" Динмухамед Кашкен не попал в заявку.

"Жальгирис" занимает третье место, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является "Паневежис", у которого 17 баллов.

56-летний Чебурин возглавил клуб из Вильнюса в начале 2021 года, до этого с 2016-го по 2019-й тренировал "Судуву". Команду из Мариямполе он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. С ней завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

На родине Чебурин тренировал карагандинский "Шахтер" и кокшетауский "Окжетпес".

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Метки:
Чебурин Владимир Казахстанцы за границей Литва

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