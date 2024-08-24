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Клуб Бензема хочет забрать игрока у "Барселоны"

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Клуб Бензема хочет забрать игрока у "Барселоны" ©fcbarcelona.com

Испанским центральным защитником из "Барселоны" Иньиго Мартинесом интересуются в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz

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Испанским центральным защитником из "Барселоны" Иньиго Мартинесом интересуются в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz

Интерес к 33-летнему защитнику "Барселоны" проявляет "Аль-Иттихад", пишет Mundo Deportivo со ссылкой на L’Équipe.

Как отмечается, уход Иньиго сегодня в "Барсе" не рассматривается, но если "Аль-Иттихад" сделает хорошее предложение, его могут рассмотреть.

Также пока нет ясности с тем, настроем ли сам футболист отправляться в Саудовскую Аравию. Отметим, что в "Аль-Иттихаде" выступают такие известные игроки, как: Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо, Мусса Диаби и Уссем Ауар. 

Саудовская Аравия Футбол Барселона

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