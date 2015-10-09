Килиан Мбаппе раскрыл правду о скандале с изнасилованием

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал появившиеся в СМИ обвинения в изнасиловании, якобы произошедшем в Стокгольме (Швеция) в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

Ранее шведские СМИ распространили информацию о том, что Мбаппе якобы мог быть причастен к инциденту в одном из отелей, где он находился в тот момент. Вскоре после этого представители футболиста опровергли эти обвинения, назвав их клеветой. Вскоре, прокуратура Швеции прекратила расследование по этому делу.

"Я вообще не был причастен. Было просто грустно видеть, как все набросились на это, будто на кусок мяса, при том, что речь шла о такой серьёзной теме. Это случается с слишком большим количеством женщин, к сожалению, чтобы использовать это ради заголовков и статей.

Никто не задумался о том, что будет с возможной жертвой. А когда все поняли, что я не имею к этой истории никакого отношения, что произошло? Она оказалась отброшенной в сторону, никто не знает, где она, всем всё равно. Это чувствительная тема, и мне было грустно.

Я знал, что справлюсь, ведь я не был замешан. Полиция никогда мне не звонила, моё имя нигде не фигурировало. Я с самого начала понимал, что всё будет в порядке, но это тяжело. Особенно для твоих близких, и ещё больше - для женщин.

Хочешь ты того или нет, когда рассказываешь об этом, чувствуешь во взгляде собеседника мысль: "А вдруг есть хотя бы 1 процент вероятности, что он сделал что-то?" Это ранило меня. Но я тут ни при чём… Это естественная реакция женщин вокруг меня, потому что слишком многие проходят через подобное", - приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на CNews.fr.

