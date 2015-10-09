Кейн сравнил себя с Мбаппе и Ямалем после победы в борьбе за "Золотой мяч"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, ставший обладателем "Золотого мяча-2026", высказался о различиях между с форвардом "Реала" Килианом Мбаппе и вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передает France Football.

Англичанин отметил, успех в футболе зависит не только от индивидуальных качеств.

"Знаю, что "Золотым мячом" иногда награждают футболиста, в котором есть что-то особенное, кто может переломить ход матча благодаря дриблингу, скорости или зрелищному действию. Но именно это делает последний "Золотой мяч" таким особенным в моих глазах. У меня есть чувство, что голосующие поняли, что футбол основывается на многих разных вещах", - сказал Кейн.

Напомним, что Кейн выиграл "Золотой мяч-2026", обойдя Мбаппе с невероятно маленьким отрывом. Мбаппе финишировал вторым - это его самый высокий результат в истории награды.

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