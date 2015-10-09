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Вчера 18:04
 

Раскрыты подробности дуэли Кейна и Мбаппе за "Золотой мяч"-2026

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Раскрыты подробности дуэли Кейна и Мбаппе за "Золотой мяч"-2026 Фото: Depositphotos/Maxisports©

Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн выиграл "Золотой мяч"-2026, обойдя французского форварда "Реала" Килиана Мбаппе с невероятно малым отрывом, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн выиграл "Золотой мяч"-2026, обойдя французского форварда "Реала" Килиана Мбаппе с невероятно малым отрывом, передают Vesti.kz.

По словам главного редактора France Football Венсана Гарсии, разрыв между Кейном и Мбаппе был ещё меньше, чем 41 очко, разделившие Родри и Винисиуса в 2024 году.

Мбаппе финишировал вторым - это его самый высокий результат в истории "Золотого мяча", но он был мучительно близок к своей первой победе.

Точное количество набранных очков пока не раскрывается.

Напомним, что вручение награды прошло 26 октября в Лондоне. Кейн вернул "Золотой мяч" в Англию впервые за четверть века - со времён победы Майкла Оуэна в 2001 году. Нападающий мюнхенцев стал лишь пятым английским игроком в истории, завоевавшим этот титул, встав в один ряд со Стэнли Мэттьюзом, Бобби Чарльтоном и Кевином Киганом.

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