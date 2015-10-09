Кейн сделал заявление после завоевания "Золотого мяча" и подколол конкурентов

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн выступил с трогательной речью после завоевания "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

В первую очередь победитель поблагодарил организаторов мероприятия.

"Прежде всего, у меня нет слов, слава богу, есть записка. Спасибо France Football за организацию мероприятия, оно особенное. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Было очень сложно, много топовых футболистов! Спасибо всем, кто отдал свой голос. Поздравляю всех победителей в иных номинациях", - сказал Кейн на церемонии.

Форвард отметил и вклад партнёров по "Баварии" и сборной Англии:

"Спасибо партнёрам по мюнхенской команде. Мы каждый день соревнуемся друг с другом на тренировках! Спасибо Компани, скорейшего выздоровления! Всему персоналу, который работает вместе с нами на тренировках и гонит вперёд. Благодаря вам я стал лучшим игроком. Всем руководителям "Баварии" и президентам! Большая честь играть за этот клуб. Я рад вернуть эту награду в клуб! Спасибо партнёрам по сборной Англии. Это был особенный год! Он не идеальный, было много сложных моментов, мы потрясающе тренировались, много играли. Я был горд вести вас вперёд и быть капитаном.

Спасибо Тухелю и всему персоналу, что ведёте нас вперёд. Без вас я бы не был там, где есть сейчас. Я люблю вас, мои фанаты! Спасибо за поддержку на стадионах и в соцсетях. Я живу своей мечтой. Для меня большая привилегия играть для вас. Спасибо тренерам, которые работали со мной. Если я кого-то забыл, прошу прощения! Вы по-разному помогли мне. Только лучшие люди и только лучшие тренеры тебя развивают. Никто не видит, как мы работаем и что происходит за кулисами. Мы стали как семья", - сказал победитель.

Также Кейн обратился к своим родителям и жене Кейт, с которой воспитывает четверых детей. Пара знакома с детства, они поженились в 2019 году.

"Спасибо за поддержку со стороны моей семьи, моей жены. Вы помогаете мне за пределами поля. Мой брат Чарли тоже здесь сегодня. Никто не мог представить, что мы когда-то играли вместе во дворе в футбол, а теперь я тут. Иметь такую поддержку старшего брата — ценно. Спасибо маме и папе, что стоят за нами все те годы, которые они пожертвовали ради меня, смотрели, как я играю. Вы всё ещё здесь! Вы никогда не давили на меня, но поддерживали и показали, что нужно усердно работать! Спасибо большое! И спасибо моим детям, которые смотрят на меня из дома. Уже пора спать. Жду не дождусь момента, когда мы отпразднуем вместе. Спасибо большое! Хочу быть хорошим отцом. Спасибо моей жене! Без тебя это точно невозможно. Я люблю тебя! Напоследок скажу про свой путь! Всё возможно. Нужно верить в себя. Надеюсь, мой путь станет примером для вас. У меня было много аренд, но благодаря им ты вдохновляешься", — сказал Кейн.

Не забыл форвард и про свой бывший клуб - лондонский "Тоттенхэм", в котором провёл 14 лет до перехода в "Баварию" в 2023 году.

"Хочу также поблагодарить "Тоттенхэм". Без "Тоттенхэма" я бы не оказался там, где нахожусь сегодня. Благодаря поддержке клуба и работе со всеми тренерами я смог воплотить свою мечту в жизнь", – сказал Кейн.

Также Кейн не упустил шанс подколоть конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"-2026.

"Работай усердно в тишине. Пусть успех станет вашим голосом", — написал Кейн в соцсетях, намекая на частые интервью конкурентов за награду, в которых они называли себя лучшими игроками мира.

Кроме того, Кейн опубликовал в соцсетях видеообращение после завоевания "Золотого мяча".

"Привет всем, это я с "Золотым мячос" 2026 года. Вау, какое особенное чувство. Потрясающий вечер здесь, в Лондоне, поздравляю всех! Спасибо всем моим друзьям, всем моим товарищам по команде, тренерам, персоналу, всем болельщикам по всему миру, без вас это было бы невозможно. Так что, да, сейчас я лучший в мире. Чувствую себя невероятно. Спасибо вам огромное".

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Второе место в текущем голосовании занял француз Килиан Мбаппе из "Реала". Третий — испанец Ламин Ямаль ("Барселона").

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

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