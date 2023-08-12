Кепа Аррисабалага будет играть за мадридский "Реал"

Вратарь Кепа Аррисабалага переходит в мадридский "Реал" из лондонского "Челси", передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы устно договорились об аренде вратаря без обязательства выкупа. Сделка полностью согласована.

Аррисабалага уже попрощался с партнерами по "Челси". Он готов вылететь в Испанию.

Кепа сразу же согласился на переход в "Реал", как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с "Баварией".

Напомним, что в четверг основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

Кепа выступал за "Челси" с лета 2018 года.

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